Una serata per sognare e per celebrare la bellezza, la capacità di resistere e di rinascere. Sarà la sfilata di domani, domenica, al locale Catering Più, a Sestu, sulla ex Provinciale 8, dalle 18.30, organizzata dalla stilista e sarta di Decimomannu, Rita Giua.

In collaborazione con la figlia Giorgia, Rita ha portato avanti tanti progetti. L’ultimo è “La bellezza in un sorriso”. Come spiega lei stessa, «ogni anno organizzo questa sfilata con donne che hanno avuto tumori. Anche io ho avuto un tumore maligno al seno, e ho visto tante donne soffrire. Faccio questo evento per dare la possibilità alle donne che passano tutto questo di sentirsi belle, coccolate», spiega Rita Giua, «una serata tutta no profit, organizzata per amore».

Per la serata Rita e Giorgia hanno creato una collezione di abiti da giorno e da sera, ispirati alla moda degli anni ‘80, in collaborazione con gli alunni dell'IIS "Buonarroti- Volta" di Guspini e realizzati da Rita Giuа.

Condurrà Veronica Marigosu, giovane artista, insegnante di canto e Vocal Coach e voce del gruppo musicale "Big Mama". Anche la band parteciperà all'evento. Saranno inoltre presenti intermezzi a cura dei cantanti Marcello Matta e Arianna Barra.

Ci saranno anche intrattenimenti di danza a cura del ballerino Luca Concas e di Manuela Linaldeddu, coreografa di danza contemporanea e propedeutica.

Ingresso libero.

