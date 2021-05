Si è conclusa con successo la tre giorni equestre del “Trofeo Dei Nuraghi” di salto ostacoli di Maracalagonis. La manifestazione si è svolta negli impianti del " Centro Ippico Is Alinos", impeccabile nell’organizzazione e nell’accoglienza degli oltre 250 binomi al via. Il Gran Premio Fise Sardegna è stato vinto dal cavaliere oristanese Gianleonardo Murruzzu in sella a Taissa Sarda, che si aggiudica anche la C135 del sabato.

Vittorie tra i cavalli di 6 e 7 anni per il cavaliere di Iglesias Giovanni Onnis, e nei puledri di 4 e 5 anni, nati e allevati in Sardegna, per l’istruttore e portacolori del circolo ospitante Andrea Rossi.

