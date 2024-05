È ricoverato in gravi condizioni in Chirurgia al Brotzu il motociclista che questa mattina è rimasto coinvolto in un brutto scontro con un’auto sulla Statale 130, fra Elmas e Assemini.

La Ducati sulla quale viaggiava, in direzione Cagliari, è andata a finire sopra il guardrail e lì è rimasta in bilico. Lui ha riportato numerose fratture ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale: la prognosi è riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Illeso invece il conducente dell’auto.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale: ancora da stabilire eventuali responsabilità.

