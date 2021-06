Una donna in gravi condizioni e la figlia di quattro anni con ferite lievi. È il bilancio dell'incidente avvenuto stanotte in via Fiume a Quartu. Le due sarebbero state inviste da un’auto.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata d'urgenza al Brotzu con assegnato un codice rosso.

Dalle prime informazioni sarebbe in gravissime condizioni.

Per fortuna la bimba di quattro anni, portata anche lei al Brotzu, non avrebbe riportato ferite gravi.

