Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del defibrillatore semiautomatico (Dae) che da oggi è al servizio della sede del gruppo scout Agesci Quartu 3, in via Eligio Porcu.

L’apparecchio è stato donato da Cas.Co.Di (cassa assistenza comandanti e direttori di macchina), da Uslac (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso di Comando), da UNCDiM (Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina), e da SMACD (Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina).

I soci adulti del gruppo hanno partecipato ai corsi BLSD realizzati con il supporto dell’Accademia del Soccorso e di Quartu Soccorso OdV.

L'inaugurazione (foto concessa)

«Siamo felici di poter dare alle nostre bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e alle loro famiglie un motivo per essere più sicuri» dicono i capi gruppo Stefano Cogoni e Roberta Piras. «Il DAE accompagnerà le attività svolte con i nostri ragazzi sia nella sede, sia all’aria aperta, dove annualmente svolgiamo le nostre attività, al fine di garantire una prontezza di intervento in caso di arresti cardiaci, anche in aree della nostra regione non facilmente raggiungibili in breve tempo dai soccorsi del 118».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata