Tragedia oggi pomeriggio lungo la provinciale 8 tra Seulo e Sadali.

In località “Terra Orrubia” un 60enne di nazionalità austriaca è morto a causa di un incidente. L’uomo viaggiava a bordo di una moto quando ha perso il controllo della due ruote, è finito contro il guard-rail e infine nel dirupo sottostante.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno però potuto far nulla per salvare la vita del centauro il cui corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco di Nuoro.

