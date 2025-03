Marijuana, cocaina e un taser. Ma anche contanti e un proiettile. È quanto trovato dai carabinieri della stazione di Donori, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Dolianova, nell’abitazione di un 23enne di Ussana. Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale di arma impropria e detenzione abusiva di munizioni.

Il ragazzo è stato fermato dai militari mentre era alla guida di una Toyota Yaris Hybrid, in compagnia della convivente. I controlli sono andati avanti con la perquisizione domiciliare, che ha permesso di trovare 22 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina, 1.375 euro in banconote di vario taglio, un taser da 980mila volt e un proiettile calibro 9x21, detenuti illegalmente. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Donori, che proseguono le indagini per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Nel frattempo, a San Vito, i carabinieri della locale Stazione, con il supporto dell’Aliquota Operativa e dell’Unità Cinofila Antidroga della Compagnia di Cagliari, hanno segnalato alla Prefettura un 19enne del posto, disoccupato e con precedenti, come assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane, inizialmente controllato su strada, non aveva con sé alcun stupefacente. Tuttavia, grazie al fiuto del cane antidroga, i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione. All’interno dell’appartamento, sono stati trovati 48,42 grammi di marijuana, che il giovane ha dichiarato di usare per consumo personale. La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi per accertarne la qualità. L’Autorità Amministrativa è stata informata, e i carabinieri continuano a monitorare il territorio.

