A Decimomannu, un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di un operaio 30enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre una 24enne è stata denunciata per concorso nello stesso reato. L’arresto è scattato a seguito di una perquisizione domiciliare che ha consentito di sequestrare 49 grammi di hashish suddivisi in più confezioni, 3,7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 920 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il “bottino” era nascosto tra la legna del caminetto.

L'operazione è il frutto di un’attività di osservazione e controllo sviluppata dai Carabinieri nelle ultime settimane, dopo alcune segnalazioni raccolte in paese. A far scattare l’allarme, infatti, erano stati i movimenti sospetti: visite frequenti, incontri brevi sul marciapiede e un via vai di persone, alcune delle quali già note per precedenti legati al consumo di stupefacenti. I Carabinieri, dopo aver avviato un monitoraggio, hanno deciso di intervenire, e al loro arrivo i due giovani non hanno mostrato segni di nervosismo, probabilmente fiduciosi nel nascondiglio scelto per la droga: un vano ricavato tra la legna del caminetto.

Lo stupefacente e il materiale per il confezionamento sono stati prontamente sequestrati e messi sotto custodia.

