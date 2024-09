In occasione della Settimana europea della Mobilità sostenibile i Comuni di Sarroch e Villa San Pietro hanno organizzato per domenica 22 settembre “A pei o in bicicreta, conca a is monumentus de Sarrocu e Santu Perdu”, appuntamento che permetterà di scoprire le bellezze del territorio in sella a una bici o passeggiando a piedi.

I visitatori potranno così scoprire la chiesa di San Giorgio vescovo e la tomba dei giganti di Perd' 'e Acutzai. Alle 16 partenza in bicicletta da Sarroch e Villa San Pietro, con incontro in piazza Repubblica e piazza San Pietro, alla volta della chiesa di San Giorgio: dopo la visita guidata, la carovana su due ruote raggiungerà il sito archeologico di di Perd' 'e Acutzai. Per chi decidesse di raggiungere i siti a piedi, l'appuntamento è direttamente alle 16:30, davanti alla chiesa di San Giorgio.

La giornata all’insegna della mobilità sostenibile organizzata dai due Comuni darà l’opportunità a residenti e visitatori di fare movimento, respirare aria fresca e immergersi nella storia dei due paesi.

