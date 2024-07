Quel cancello messo dall’albergo Torre Salinas a chiudere l’accesso sul mare di Muravera deve essere riaperto entro due giorni. Lo ha intimato il Comune di Muravera alla società che gestisce l’albergo (la Turieco Srl) con una ordinanza perentoria. Ordinanza arrivata dopo la chiusura improvvisa del passaggio da parte della società che aveva suscitato sorpresa e sdegno tra i cittadini. «È un atto di prepotenza – ha sottolineato il sindaco di Muravera Salvatore Piu - andremo fino in fondo, fino a che non sarà reso nuovamente fruibile il passaggio pedonale per la spiaggia chiuso dai gestori della struttura turistica”.

In caso di inadempienza, sarà l'amministrazione a procedere con il ripristino forzato dell'accesso e addebiterà le spese sostenute alla Turieco Srl.

Si prospetta, insomma, uno scontro molto duro tra le parti: «Negli anni sessanta – racconta il primo cittadino – la struttura nacque per permettere ai bambini provenienti da famiglie senza possibilità economiche di vivere una vacanza al mare. In tempi più recenti, venuta meno la sua funzione di colonia marina, si è pensato di farne un hotel, una struttura turistica di alto livello riservata solo agli adulti. Il fatto che sia off limits per i bambini lascia perplessi, viste le origini di quella struttura. E ora si impedisce ai bagnanti, di Muravera e non, di accedere alla spiaggia dal passaggio a loro dedicato. Questo non lo possiamo accettare».

