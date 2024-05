Si è seduto su un taxi con un bimbo di quattro anni e subito dopo ha perso i sensi, senza riuscire a dire nulla. È successo venerdì notte all’aeroporto di Elmas: i soccorsi all’uomo, 40enne inglese proveniente da Londra, sono scattati immediatamente.

Ma gli agenti della Polizia di frontiera hanno dovuto indagare oltre un’ora per capire chi fosse quel bimbo spaventato e in lacrime, che non era arrivato in aereo con l’uomo e non aveva documenti.

Dopo aver ipotizzato tutti gli scenari possibili, si è riusciti a risalire all’identità del piccolo e dunque alla madre che, contattata telefonicamente, ha spiegato di averlo portato in aeroporto per affidarlo al padre, suo ex compagno, giunto nell’Isola per passare il weekend con il figlio.

Tutti i dettagli nell'articolo di Matteo Vercelli su L'Unione Sarda

