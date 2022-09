Sabato mattina. Si arriva in spiaggia a Chia e si trova la solita distesa di ombrelloni incustoditi, lasciati dai soliti incivili il giorno prima per assicurarsi il posto in spiaggia.

Con tanto di teli stesi, anche grandi e a due piazze, giochi per bambini e sdraio.

Un fenomeno che si ripete di anno in anno, tristemente uguale a sé stesso: in diverse spiagge, in Sardegna e nel resto d’Italia.

E solitamente chi piazza gli ombrelloni non è neanche mattiniero, visto che alle 11.30 la situazione è invariata e non è arrivato ancora nessuno.

La Guardia Costiera di Olbia ha dichiarato guerra a questi furbetti, negli ultimi giorni sono fioccati i sequestri di decine e decine di ombrelloni.

