Ancora due vittime di truffe sul web.

A Gonnosfanadiga i carabinieri hanno denunciato una 23enne di Giugliano in Campania (Napoli). La ragazza, tramite un sito specializzato in materia di assicurazioni auto, era riuscita a indurre una sessantunenne di Gonnosfanadiga ad accreditare su un conto corrente a lei riconducibile 220 euro per la stipula di una polizza RCA. Ovviamente falsa.

A Villaputzu un 49enne è cascato nella rete di un trentenne salernitano: questi, dopo essersi impropriamente qualificato telefonicamente come titolare di una ditta per il commercio di infissi e aver pubblicato online un falso annuncio per la vendita di una scheda video per computer, si era fatto pagare 545 euro. Naturalmente, una volta pagato il materiale richiesto, questo non è mai pervenuto.

I carabinieri sono giunti all'individuazione del responsabile del raggiro monitorando il percorso del denaro e individuando chi fosse di fatto il soggetto a cui era riconducibile il conto corrente nel quale il bonifico era confluito.

