Incendio nella notte in un’abitazione di Gergei.

Le fiamme hanno danneggiato la parte più alta dell'edificio: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato le fiamme prima che si estendessero a tutto il fabbricato, limitando così i danni.

Spento l'incendio i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito, effettuando un sopralluogo per risalire alle cause dell'accaduto.

In merito non sono ancora trapelate indiscrezioni. Nessun ferito.

