Sant'Andrea Frius e Ortacesus entrano a far parte del Gal Sgt - Sole Grano Terra. I due comuni si aggiungono ai 19 già in lista del Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari (Armungia, Ballao, Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto, Villaputzu).

Soddisfatto il presidente Antonino Arba: «È una giornata importante per il Gal Sgt. Questo è il risultato di anni di impegno in questa direzione. Ci siamo sempre fatti promotori per l'ampliamento della compagine sociale e per l'inserimento dei due comuni che, da molti anni, aspiravano a entrare in area Gal, dopo già essere diventati soci del Gal, Ortacesus ormai dal 2017 e Sant'Andrea quest'anno, grazie anche alle sinergie create durante il processo di costituzione del Distretto Rurale SGT. Il Gal Sgt, alla sua terza programmazione, amplierà quindi la delimitazione territoriale rispetto all'attuale programmazione, rendendo anche maggiormente omogeneo e uniforme il territorio in linea con l'ambito territoriale delle Unioni dei Comuni della Trexenta e del Gerrei».

«Avviare a breve il processo di partecipazione per la creazione della nuova Strategia di sviluppo locale del Gal Sgt 2023-2027 con l'inclusione di Ortacesus e Sant'Andrea Frius - ha aggiunto la direttrice Silvia Doneddu - è un importante elemento di arricchimento per il territorio e per il Gal. È senza dubbio un passaggio naturale perché i comuni di Ortacesus e di Sant'Andrea Frius, pur non essendo eleggibili nell'area Gal e non potendo partecipare ai bandi come beneficiari, hanno in questi anni, dato un importantissimo contributo all'interno del partenariato, sia come attori pubblici sia con la partecipazione attiva di soggetti privati: soci, operatori economici e culturali, persone che a vario titolo hanno creduto e credono nell'attività del Gal».

(Unioneonline/v.f.)

