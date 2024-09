Un orecchio staccato e lesioni al costato. Sono le gravissime ferite riportate questo pomeriggio da un settantatreenne durante una feroce lite con un sessantatreenne, che lo ha colpito con una sbarra di ferro lunga circa due metri, usato a mo’ di spranga: arma improvvisata che si è rivelata decisamente pericolosa, usata questo pomeriggio a Flumini di Quartu. Il motivo dello scontro: un parcheggio.

La ricostruzione dell’episodio è nel verbale dei carabinieri della stazione temporanea della frazione costiera, intervenuti sul posto.

La vittima dell’aggressione, un pensionato, è stata trasportata al Santissima Trinità: per fortuna non è in pericolo di vita. Il sessantatreenne, quartese, invece dopo la lite ha provato a scappare, rifugiandosi nella sua abitazione: qui è stato rintracciato dai militari, che lo hanno arrestato e accompagnato in carcere a Uta: è accusato di tentato omicidio.

(Unioneonline/E. Fr.)

© Riproduzione riservata