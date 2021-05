"Rendere visibile l'invisibile". Con questo slogan ieri notte il palazzo municipale di Maracalagonis si è colorato di viola, in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Con il sindaco Francesca Fadda sono state anche programmate "Le giornate della salute" che si terranno a Maracalagonis in collaborazione con medici specialisti ospedalieri e privati volontari di diverse patologie, che consentiranno, è letto in un comunicato, " ai maresi e ai cittadini dei comuni vicini di poter richiamare l'attenzione e stimolare l'azione della prevenzione, sulla necessità e urgenza di promuovere la salute come bene comune".

