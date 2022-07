Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Due donne di Uta sono state denunciate dai carabinieri della locale Stazione.

Si tratta di una 28enne coniugata e disoccupata e di una 34enne nubile e disoccupata.

Non avevano diritto al sussidio perché nel nucleo familiare di entrambe era presente una persona che già lo percepiva.

E per superare tale ostacolo avevano falsamente dichiarato, nella richiesta del sussidio, di risiedere in un luogo che si erano inventate e che forse nessuno avrebbe mai verificato, come a volte succede.

Ma i militari nel corso delle loro verifiche hanno rilevato tali incongruenze e accertato i reali luoghi di domicilio e residenza delle giovani, scoprendo che un loro familiare già fruiva di reddito di cittadinanza.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata