L'agosto esterzilese si accende con i festeggiamenti in onore di Santa Vittoria, organizzati dal Comitato leva 1989 e dalla parrocchia locale, rappresentata dalle priore Giacinta Pisu e Maria Eugenia Dessì. Il 10 e l'11 agosto 2024, il pittoresco paese sarà teatro di un appuntamento che unisce tradizione, devozione e divertimento per tutte le età.

La magia delle tradizioni sarde prenderà vita, sabato 10 agosto, alle 22:30 in piazza Sant'Ignazio con i balli sardi, accompagnati dall'organetto di Luca Lai di Irgoli. La serata continuerà con lo spettacolo "Game Over" di Angelo Carcangiu e la sua band, un'esperienza musicale che culminerà nel dj set di Dj Danyjeey, promettendo una notte di musica e danza sotto le stelle fino alle prime luci del mattino.

Domenica 11 Le celebrazioni inizieranno all'alba. Alle 7, con l'accompagnamento del simulacro di Santa Vittoria verso il monte omonimo. Un momento di profonda spiritualità e comunità che culminerà alle 10:30 con la Santa Messa nella piazzetta del monte. È tradizione per gli esterzilesi poi fermarsi con le proprie famiglie a pranzare sotto la pineta per godere del fresco che regalano i 1212 metri d’altezza. La giornata proseguirà alle 19 con la solenne processione di rientro in parrocchia. Il simulacro verrà accompagnato in auto fino a Cuccureddu, da qui poi proseguirà a piedi fino alla chiesa di Sant’Ignazio. La serata si concluderà con nuovi balli sardi in piazza, ancora una volta con la partecipazione di Luca Lai.

Il Comitato Leva 1989 e la Parrocchia di Esterzili, ringraziando anticipatamente tutti i partecipanti e augurando buon divertimento, vi aspettano per due giorni indimenticabili.

