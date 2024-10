Esterzili dopo il torrido caldo dell’estate ha abbracciato l’autunno con creatività e tanta fantasia. Cadono le prime foglie e l'aria frizzante del mattino ha spinto gli esterzilesi a trasformare gli ingressi delle case, i balconi e i vicoli in quadri viventi per celebrare la bellezza di una stagione a tratti anche malinconica.

L’iniziativa, nata per caso da un passaparola ha preso subito piede e in paese hanno subito iniziato ad addobbare gli spazi urbani con i colori e gli elementi tipici dell’autunno.

Foglie dorate e rosse, zucche dalle forme più svariate, rami secchi e ghirlande di castagne e bacche.

«Immaginate di passeggiare per le vie del paese e trovarvi immersi in un’atmosfera magica, dove ogni angolo si trasforma in una cartolina che racconta la natura e le sue meravigliose trasformazioni. Non sarebbe una vista capace di scaldare il cuore, mentre le temperature si abbassano?», si sono dette le e gli esterzilesi, sottolineando che non si tratta solo un’iniziativa estetica, ma anche un modo per riconnettersi con il ritmo naturale delle stagioni. Decorare l’ingresso di casa, infatti, non è solo un gesto simbolico per celebrare l'autunno, ma un modo per accendere dentro di noi quel calore e quella creatività capaci di creare anche condivisione e aggregazione.

E così le idee non sono mancate e tutti si stanno sbizzarrendo: ghirlande fatte di foglie secche, pigne e noci, zucche poste sui gradini o vicino alla porta, cesti riempiti di castagne, rami secchi e candele, oppure coperte dai toni caldi appoggiate su una sedia all’ingresso. Ognuno sta interpretando l’autunno a modo suo, portando un tocco personale che racconta una storia unica.

