Piove a manca l’energia elettrica. Sono numerosi i casi di disalimentazione registrati soprattutto tra Sinnai e Quartu, a causa di alcuni guasti.

La mappa dei disagi è riportata nei sistemi di E-Distribuzione.

I primi problemi hanno iniziato a manifestarsi già dalla mattinata, ma in serata si sono intensificati, estendendosi a Sinnai centro e nella zona rurale. Poi i blackout hanno colpito anche Quartu, sia in città che sulla costa (a Sant’Andrea). Le utenze staccate sono centinaia.

In alcuni casi E-Distribuzione fornisce anche una stima dei tempi di ripristino. E non sono sempre confortanti: dove è segnalata si parla delle 22,30. In altri casi non ci sono previsioni.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata