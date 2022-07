Anche tre donne nella Compagnia barracellare di Maracalagonis, che dovrebbe iniziare presto la sua attività sul territorio.

Si tratta di Elisa Ghironi, Linda Laconi e Anna Maria Boero. Le ultime due hanno giurato nei giorni scorsi di fronte al sindaco Francesca Fadda. La prima due settimane fa, assieme agli altri venti componenti della Compagnia guidata dal capitano Angelo Cocco.

Previsto anche un nuovo bando che potrebbe consentire nuove adesioni.

La Compagnia dovrà sorvegliare sul territorio per la sicurezza e per contenere anche il fenomeno dell'abbandono di rifiuti in campagna, prestando la sua opera anche sul litorale.

© Riproduzione riservata