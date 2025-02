Nuovo arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a Pula. È successo nella serata di ieri, in via Libeccio, quando la pattuglia dei carabinieri della stazione locale ha fermato un trentaquattrenne residente nel comune.

Durante le perquisizioni effettuate dai militari, l'uomo era in possesso di varie sostanze stupefacenti, più contanti di vario taglio. Inoltre l'arrestato possedeva alcune conversazioni telefoniche, sottoforma di messaggi, con altri spacciatori.

In mattinata l'arrestato si presenterà davanti al giudice del Tribunale di Cagliari per il processo per direttissima.

© Riproduzione riservata