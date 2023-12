Festività in musica quest’anno per i bambini delle quinte classi della scuola primaria di Dolianova che per due giorni hanno proposto uno spettacolo originale in collaborazione con la banda del Circolo musicale Parteollese.

Le note degli strumenti musicali si sono fuse con le voci bianche del coro dei bambini dando vita alla rappresentazione de “L'Orchestra Celeste” di Donald Furlano.

Nella performance anche il Christmas Medley che ha proposto musiche di vari artisti internazionali arrangiate dal maestro Lorenzo Pusceddu. Due esibizioni molto apprezzate dal pubblico che ha gremito l’Aula Magna delle scuole elementari.

«Sono molto soddisfatta – dice la direttrice della banda del Circolo musicale parteollese Roberta Deiana – da tempo avevo in mente un progetto con i bambini, quest’anno finalmente siamo riusciti a metterlo in scena grazie alla collaborazione della scuola».

Novantadue i bambini coinvolti nel progetto: «È stato un lavoro impegnativo ma molto gratificante – ha rivelato il maestro Matteo Martis che, insieme alle insegnanti delle classi, ha curato la preparazione degli alunni – la musica ricopre un ruolo fondamentale nella formazione dei ragazzi. E’ stata un’esperienza emozionante che speriamo di ripetere in futuro».

