Alla guida di un’auto, ubriaco e senza patente, è finito contro alcune macchine parcheggiate per strada a Dolianova.

In via Roma, nelle prime ore di questa mattina, sono intervenuti i carabinieri di Barrali. Il 39enne, del posto, era al volante di una Nissan Micra. Sottoposto ad accertamenti con l’etilometro, è emerso un valore di 2,10 g/l.

Inoltre, hanno verificato i militari, era senza patente perché non l’ha mai conseguita, e la macchina era priva dell’assicurazione. È stata sequestrata e affidato in custodia al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per guida senza patente.

(Unioneonline/s.s.)

