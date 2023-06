Dopo quasi un anno di attività nel ruolo di direttore sanitario dell’Azienda regionale della Salute (Ares), Giuseppe Dessì da oggi sarà di nuovo operativo nell’Azienda ospedaliera Arnas Brotzu. Dessì ricoprirà l’incarico lasciato prima di passare ad Ares, ovvero sarà direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia. Il reparto, inserito nel dipartimento di Emergenza Urgenza del grande ospedale cagliaritano, assolve – oltre al trattamento della traumatologia maggiore – anche ad interventi di alta specializzazione nel settore della protesica delle grandi articolazioni di primo impianto e revisione. Dessì aveva assunto il ruolo di direttore sanitario della nuova Agenzia regionale della salute nel giugno dello scorso anno, con la delibera di nomina del direttore generale Annamaria Tomasella.

Il curriculum

Giuseppe Dessì si è laureato in Medicina e Chirurgia con lode all’Accademia di Sanità militare interforze a Firenze. Specializzato in Anestesia e Rianimazione e in Ortopedia, ha lasciato l'Esercito da tenente colonnello. All’ospedale “Brotzu” di Cagliari dal 2001, dal 2018 ha ricoperto l'incarico di direttore del Dipartimento di emergenza urgenza. Ha fatto parte della Commissione nazionale di ricerca sanitaria in rappresentanza della Regione Sardegna. Dal 2019 al 2021 è stato presidente di Otodi Sardegna, l’Associazione degli ortopedici traumatologi d’Italia.

Da oggi, dopo l’esperienza alla direzione sanitaria di Ares, il ritorno in prima linea all’azienda ospedaliera Brotzu. Non si conosce ancora il nome del nuovo ds di Ares.

