Via libera del Comune di Decimomannu al completamento dello skate park.

La Giunta ha stanziato oltre 40mila euro che saranno investiti proprio per la ripresa dei lavori dell’impianto sportivo bloccati da oltre un anno. Una vicenda per mesi finita al centro di polemiche politiche.

L’obiettivo del Comune è ora affidare e avviare i lavori entro l’anno. Con questi interventi lo skate park sarà reso omologabile con la realizzazione di recinzioni esterne e cancelli di ingresso.

I lavori di completamento dello skate park non sono gli unici in programma nel centro sportivo di via Delle Aie che ospita anche due campi da calcio, uno di calcio a 5 e una pista di atletica. In particolare a breve il campo da calcio in terra battuta sarà trasformato in un rettangolo di gioco in erba sintetica. Questi ultimi interventi saranno appaltati entro il 31 dicembre.

