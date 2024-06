Grandi e piccoli hanno percorso in lungo e in largo Costa Rei questa mattina per la prima edizione della “Costa Rei Summer Run”. C’era la nove chilometri non competitiva e poi – pensata in particolare per le famiglie con i bambini – una passeggiata ludico-motoria di sei chilometri. Organizzazione a cura del centro commerciale naturale di Costa Rei (con la collaborazione di Comune e Pro Loco): “E’ uno dei tanti eventi – spiega Tony Perseo, manager del Ccn – che stanno arricchendo i periodi di spalla di una delle più belle località della costa sud orientale”.

A guidare i numerosi partecipanti – tutti entusiasti - Fabio Orrù e Luca Maini (Asd Runwithfriends), due amici con una passione comune: la corsa come momento di socializzazione. Il gruppo, partito da Piazza Colombo, è salito su Monte Nai, ha fatto tappa alla Villa della Contessa per una foto ricordo e poi di nuovo già verso il mare. Una giornata allegra e spensierata per residenti e turisti.

Al termine della corsa buon cibo in compagnia e - per i bambini - lezioni gratuite di tennis sempre in Piazza Colombo.

