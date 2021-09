Cercava ricambi per la sua Citroen ed è incappato in una truffa su Subito.it. Vittima un 58enne di Nuraminis: convenientissimo il prezzo del ricambio che cercava, 320 euro, non sarebbe mai riuscito a strapparlo in un normale negozio.

A questo punto l’uomo dopo una veloce trattativa ha effettuato il bonifico all’Iban dell’autore dell’inserzione. Non ci ha messo molto ad accorgersi che non gli sarebbe arrivato nulla, perché nel frattempo l’inserzione era sparita e lo stesso venditore si era dileguato del nulla.

Quindi si è rivolto ai carabinieri che, tramite gli spostamenti di denaro, hanno identificato l’autore del raggiro, un 29enne di Messina denunciato alla Procura. Sarà processato, ma è difficile che la vittima possa vedersi restituire il maltolto, visto che i truffatori di solito non hanno nulla di intestato da pignorare.

