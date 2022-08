Proteste a Castiadas per la lunga fila all'ufficio postale: è successo nella giornata di ieri con un solo dipendente agli sportelli e dopo che un collega sarebbe andato in ferie senza essere sostituito.

"Davvero assurdo – dice Giuseppe Paesano, uno degli utenti – . Per poter accedere allo sportello ho dovuto fare la fila per un'ora e mezzo sotto il sole cocente. E, con me, tantissiami altri. Una situazione assurda: E tutto questo nonostante la buona volontà dell'unico impiegato che ha fatto di tutto per evitare i disagi di noi utenti”.

"Le colpe sono delle Poste: è impensabile – ha aggiunto Paesano – non sostituire un dipendente in ferie visto che in questo periodo le esigenze alle poste di Castiadas si moltiplicano per la presenza delle migliaia di turisti che affollano le nostre coste: mi auguro che le Poste provvedano immediatamente a inviare un altro impiegato al posto del collega in ferie, una situazione quella di oggi che non deve ripetersi”.

