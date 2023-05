Il Comune di Capoterra lancia la Consulta locale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

Ci sarà tempo sino al 22 maggio per candidarsi a far parte del gruppo di esperti che avrà il compito di individuare le strategie migliori per la promozione della lingua sarda e delle tradizioni capoterresi. Le domande per entrare a far parte del gruppo di lavoro dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo personalmente o via pec, e dovranno essere accompagnate da una copia del documento d’identità e dal curriculum del candidato.

Per entrare a far parte della Consulta locale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, gli aspiranti componenti dovranno essere in possesso di titolo di studio o di esperienze professionali che abbiano a che fare con i temi che il gruppo di lavoro andrà ad affrontare.

Le esperienze e le competenze di ogni singolo candidato verranno valutate sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. Per poter presentare la propria candidatura sarà necessario essere in possesso dei requisiti per l’eleggibilità̀ alla carica di consigliere comunale.

