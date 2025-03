Sono ormai completati i lavori del Comune di Capoterra per realizzare la prima area sgambamento per cani del centro abitato: non appena gli operai termineranno di posizionare la recinzione, il nuovo spazio dedicato al benessere animale verrà finalmente inaugurato.

Lo spazio per permettere ai cani di correre liberi in tutta sicurezza sta sorgendo in via Giovanni Falcone: zona scelta dall’amministrazione comunale per fornire questo importante servizio ai tanti proprietari di cani di Capoterra.

Gaetano Crocco, assessore al Benessere animale, recentemente tornato in Giunta a gestire la delega ottenuta all’inizio della consiliatura, spiega come verrà organizzato lo spazio dedicato ai cani di ogni razza e dimensione: «L’area di sgambamento verrà suddivisa in due parti, in modo da impedire che gli animali più grandi entrino in contatto con quelli più piccoli. Siamo felici di aver dato vita alla prima area di sgambamento per cani di Capoterra, un servizio che i cittadini attendevano da tempo e che dimostra come la nostra amministrazione sia particolarmente attenta al benessere degli animali e alle esigenze dei loro proprietari».

