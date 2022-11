Tre eventi sportivi, duemila persone che – tra atleti, staff e accompagnatori – hanno preso d’assalto il paese: Capoterra si conferma ancora una volta luogo ideale in cui ospitare manifestazioni di carattere regionale.

Giovanni Montis, assessore allo Sport, sottolinea il successo del fine settimana, caratterizzato dall’interregionale di taekwondo, che si è tenuta al Palazzetto dello sport di via Siena; la tappa regionale dei kickboxing, al Pala Pegaso di via Trento; la gara di ciclocross, che ha visto i migliori corridori di questa disciplina misurarsi nel circuito del parco Is Olias: «Gli appuntamenti che nel fine settimana hanno richiamato a Capoterra gli sportivi provenienti da ogni parte dell’Isola dimostrano quanto il nostro paese si dimostri sempre di più luogo ideale in cui ospitare manifestazioni di livello. Il weekend appena trascorso è stato un successo: come assessore mi sento di ringraziare Roberto Cardia, Christian Melis e Massimo Casula per avere organizzato i tre appuntamenti con grande professionalità. Presto ci saranno altre gare di diverse discipline, che siamo sicuri porteranno a Capoterra tantissimi sportivi».

