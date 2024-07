Gli ombrelloni per ripararsi dal sole cocente e dalle alte temperature (ormai costantemente al di sopra dei 35 gradi) alla fermata del bus sulla 195, all’altezza di Capoterra.

La foto, pubblicata su Facebook da alcuni cittadini, è diventata virale. «No, non è Africa ma fermata bus Picciau. Capoterra città turistica», ironizzano sui social i cittadini che l’hanno pubblicata, lamentando la mancanza di pensiline per mettersi al riparo dal sole (in questi giorni) e – eventualmente – dalla pioggia.

La foto è stata condivisa anche dal sindaco di Capoterra Beniamino Garau, che ci tiene a precisare: «Mi preme voler specificare che la competenza per il posizionamento di pensiline è della società Arst e di Anas. Ad ogni modo, la settimana prossima incontrerò alcuni responsabili degli uffici competenti, affinché si possano accelerare i lavori su quelle fermate. Vedere i miei concittadini in condizioni di disagio non è piacevole e farò di tutto per rimediare».

«Capoterra – conclude il primo cittadino – è una città turistica che, per migliorarsi, necessita anche di supporto e autorizzazione da parte di altri enti».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata