«La racconta differenziata dei rifiuti effettuata dalla Teknoservice continua a non rispettare il capitolato d’appalto, ci chiediamo quali azioni intenda portare avanti l’amministrazione comunale per garantire ai cittadini un servizio adeguato». A Capoterra, nel Consiglio comunale che si è tenuto ieri, il consigliere di minoranza e presidente della Commissione di vigilanza Silvano Corda ha presentato una interrogazione per segnalare alcuni disservizi legati al servizio di ritiro dei rifiuti. «Se da un lato la Teknoservice è riuscita a migliorare il servizio di spazzamento nelle lottizzazioni, ci sono ancora molti aspetti del ritiro dei rifiuti che devono essere corretti – dice Corda -, su tutti la raccolta – prevista nell’articolo 16 del capitolato d’appalto, dei materiali rimasti per strada il giorno in cui si tiene il mercato comunale. I cittadini, raggiunti in questi giorni dalle cartelle Tari, spesso anche già pagate, meritano un servizio adeguato a quello che versano nelle casse comunali».

Pino Baire, assessore ai Servizi tecnologici, spiega come lui, il sindaco e gli uffici competenti siano a conoscenza delle inadempienze della Teknoservice, e siano al lavoro per far rispettare il capitolato d’appalto: «In questi mesi non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo presentato delle diffide all’azienda, dato loro delle tempistiche per rivedere alcuni aspetti, e applicato delle penali che la Teknoservice dovrà pagare. Ci sono stati dei miglioramenti rispetto agli inizi, ma siamo consapevoli che c’è ancora da fare: il nostro obiettivo è quello di garantire ai cittadini il servizio che meritano».

