I carabinieri lo hanno fermato di notte, in via Riva Villasanta, a Cagliari, alla guida di un’auto, per un normale controllo. E gli stessi militari hanno provato a sottoporlo al test etilometrico, sospettando che avesse alzato un po’ il gomito. Provato, perché il conducente si è rifiutato di effettuare l’esame.

Si tratta di un 66enne di Quartu Sant’Elena, che è così finito nei guai.

Gli uomini dell’Arma hanno infatti preso i provvedimenti di legge: la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e verrà trasmessa alla Prefettura di Cagliari, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

