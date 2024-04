Un’applicazione destinata a genitori e studenti cagliaritani per conoscere cosa si mangia nelle mense scolastiche comunali e per imparare, anche giocando, a rispettare il cibo, evitando sprechi e abusi. Il nuovo strumento tecnologico, utilizzabile su smartphone, tablet e su pc attraverso la piattaforma www.nutrizionescolastica.it avrà come obiettivo non solo bilanciare gli apporti calorici a scuola ma dare suggerimenti su cosa mangiare a casa, aiutando i ragazzi a scoprire cibi, come verdure e legumi, non sempre graditi.

«In questo modo vogliamo evitare soprattutto gli sprechi alimentari che negli anni scorsi hanno raggiunto livelli inaccettabili, superando l’80 per cento», ha spiegato Marina Adamo, assessora comunale alla Pubblica Istruzione che ha illustrato la nuova iniziativa coadiuvata dalla dirigente Manuela Atzeni, e da Federica Atzei e Adamo, nutrizionista e responsabile della Camst, la cooperativa che si occupa del servizio.

Sono 500 le diete speciali, destinate a chi ha problemi patologici – sempre di più – e chi deve rispettare le regole imposte dalla religione.

