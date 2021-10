Dopo quasi 10 anni, si va verso l'apertura dell'ecocentro comunale costruito lungo la strada che porta al campo sportivo. Nella sua ultima riunione il Consiglio comunale di Burcei ha approvato la determina per l'acquisizione delle aree private destinate alla viabilità di accesso alla stessa struttura. Si tratta di un tratto di strada con diversi proprietari che hanno trovato l'accordo col Comune per la cessione gratuita. Un accordo che ora consente di realizzare l'ingresso all'ecocentro.

"Dopo una prima fase di concertazione coi proprietari delle aree, si è subito verificata e scelta la procedura più celere da adottare. Il primo ma più importante passo è stato fatto; ora, dopo aver ultimato l'acquisizione delle aree, sarà nostro impegno reperire i fondi necessari per realizzare questa via di accesso. L'apertura dell'ecocentro garantirà sicuramente un importante risparmio immediato nelle bollette della Tari, attraverso la rimodulazione del Piano finanziario”, dicono dal Comune.

Presto a Burcei riaprirà anche la caserma dei carabinieri, da anni trasferita a Sinnai dopo la chiusura, per inagibilità, dei locali, di proprietà privata. La nuova sede sarà ospitata in alcune aule della scuola Media, riadattate per poter ospitare i carabinieri.

