La Giunta comunale di Burcei ha proclamato lo stato di calamità naturale. La situazione sui monti di Burcei si è fatta drammatica, l'acqua scarseggia ovunque, non piove da mesi: la siccità non sta dando tregua neppure al bestiame allo stato brado, capre, ovini e bovini in particolare.

«La carenza di piogge - si legge nella delibera del Comune - durante la trascorsa stagione autunnale, invernale e primaverile ha provocato danni ingenti alle aziende agricole e agli imprenditori economici che operano nel settore agroalimentare del territorio comunale di Burcei, con conseguente compromissione dell'annata agraria e con effetti devastanti su tutta l'economia».

Si spera ora in un intervento della Regione. Alcune settimane fa è stato il vicino Comune di Maracalagaaonis a proclamare lo stato di calamità.

© Riproduzione riservata