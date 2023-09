Sport all’aria aperta, socialità e allegria. C’è anche Soleminis tra i 140 comuni italiani che aderiscono alla terza edizione di “Sport City Day” , la giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città promossa dalla Fondazione Sportcity, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il CONI, il Dipartimento per lo Sport, CIP, ICS, ANCI e CISM.

Alla manifestazione in programma il 17 settembre saranno presenti tutte le associazioni sportive di Soleminis: Asd TURBO, ASD , Tennis Club e l’Asd Aquascanbike. In programma una grande mattinata di festa con il centro del paese che si trasformerà in una immensa palestra per ospitare bambini, adulti e anziani. Per l’occasione, le associazioni sportive illustreranno le loro attività con esibizioni gratuite delle varie discipline sportive. L’obiettivo è diffondere la cultura del benessere fisico e della riappropriazione degli spazi cittadini per attività sportive e sociali con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’educazione ambientale.

