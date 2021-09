Intervento d’emergenza a Quartu, nella zona di Capitana, per un incendio divampato a bordo di un’imbarcazione, nel molo di Porto Armando.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo specialisti nautici e il nucleo sommozzatori, oltre a due squadre a terra della sede centrale di viale Guglielmo Marconi.

Gli uomini del 115 sono riusciti a spegnere le fiamme, che hanno coinvolto la prua dell'imbarcazione, procedendo poi a effettuare un’ispezione subacquea per verificare un eventuale presenza di falle o lesioni nella parte sottostante.

Quindi sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza e avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata