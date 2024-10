Momenti di paura ieri pomeriggio per un bambino di 11 anni, coinvolto in un incidente al campo sportivo di Esterzili, in località Taccu: intorno alle 18,30 il cancello d’accesso alla struttura è improvvisamente caduto, colpendo il piccolo mentre si trovava all’esterno.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava partecipando ai laboratori organizzati da alcune mamme, tra cui la sua, nell’ambito dell’iniziativa Is Animeddas in programma il prossimo primo novembre.

Dopo aver deciso di uscire a giocare da solo, si è avvicinato al cancello. Nonostante i ripetuti avvertimenti di alcuni passanti che lo invitavano a stare attento, il piccolo si sarebbe arrampicato con forza, attirato dalla curiosità.

Improvvisamente, il cancello è uscito dai binari e si è abbattuto su di lui. I presenti, allarmati, hanno subito allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118, proveniente da Sadali, è intervenuta prontamente, trasportando il bambino al Brotzu di Cagliari.

Stando a quanto si apprende, le condizioni del piccolo sono attualmente stabili, sebbene ci sia il sospetto di una frattura del bacino. I medici attendono i risultati della Tac per confermare la diagnosi. Se la frattura venisse confermata, la prognosi potrebbe richiedere un periodo di recupero di almeno 30 giorni. Un incidente che ha scosso la comunità di Esterzili, dove la paura di una tragedia è stata palpabile.

© Riproduzione riservata