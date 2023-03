Incidente stradale a Quartu Sant’Elena, in via Salieri.

Per cause in corso di accertamento una macchina si è ribaltata su un fianco. A bordo due persone, soccorse dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza, fortunatamente illese.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. Gli accertamenti e i rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Quartu.

(Unioneonline/D)

