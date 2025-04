Un anomalo incidente stradale ha scosso la tranquilla mattinata di Quartu. Oggi intorno alle 9, nel centro cittadino, per cause ancora in fase di accertamento, una vettura è finita ribaltata, mettendo a rischio l’incolumità del conducente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia per garantire la sicurezza e avviare i rilievi necessari. Secondo quanto comunicato dalle autorità presenti, nonostante l’impatto, il conducente, ha deciso di rifiutare i soccorsi e il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le cause esatte del sinistro sono ancora sconosciute, ma saranno i rilievi degli agenti a chiarire la dinamica dell’incidente.

