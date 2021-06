Le indagini sull’aggressione subita, a fine aprile a Sinnai, dall’autista di un autobus di linea dell’Arst hanno portato all’identificazione di un 24enne. Il giovane, che ha precedenti denunce a carico, è stato individuato dai carabinieri dopo l’attenta visione dei filmati acquisiti dalle videocamere installate sul mezzo pubblico.

I militari hanno raccolto inequivocabili elementi e nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di interruzione di pubblico servizio, tentato furto, danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e omissione di soccorso.

Quella mattina sull'autobus l'obliteratrice non funzionava e il conducente controllava a vista i biglietti degli utenti man mano che questi salivano a bordo. Il 24enne aveva esibito un biglietto per due corse con due timbri, era già stato del tutto utilizzato, e lui e la ragazza che lo accompagnava non avrebbero potuto salire.

Era nata una discussione tanto che l’autista aveva deciso di scendere dal bus per chiamare il 112 ma il giovane gli aveva strappato il telefonino di mano, dandosi poi alla fuga. Raggiunto pochi metri dopo, aveva gettato a terra lo smartphone, frantumandolo. Quando il conducente si era chinato per raccoglierlo, era stato colpito da un pugno al viso che gli aveva spaccato gli occhiali e provocato una ferita all’arcata sopraccigliare.

(Unioneonline/s.s.)

