Hanno cercato di rubare attrezzi per l’edilizia ma sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale.

Due muratori di Uta, incensurati di 27 e 30 anni, sono stati denunciati alla Procura di Cagliari per furto aggravato.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel punto vendita Tecnomat ad Assemini, in via San Giorgio. I due muratori si sono impossessati di attrezzi per l’edilizia per un valore di 265 euro e hanno superato le casse attraverso l’uscita riservata a chi non ha compiuto acquisti.

Ma i vigilantes del negozio li avevano visti armeggiare tra gli scaffali, li hanno bloccati e consegnati ai carabinieri giunti sul posto dopo una chiamata al 112. La merce è stata restituita al gestore del punto vendita.

(Unioneonline/L)

