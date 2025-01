Un viaggio nell’anima della Sardegna, tra canti, danze, costumi e sapori. Domenica 12 gennaio alle ore 18:30, a DoMusArT (ingresso via Corongiu), si terrà l’evento “Armonias e Tradizionis”, una serata interamente dedicata alle tradizioni e al folklore della nostra terra.

Organizzata dall’assessorato alla Cultura, la manifestazione di Quartucciu è l’occasione giusta per riscoprire il patrimonio culturale sardo in tutte le sue sfumature.

Ad aprire la serata sarà il Gruppo Folk Campidano, con le sue suggestive danze tradizionali che rievocano l’antica anima della Sardegna rurale. Ad accompagnare il pubblico in un viaggio musicale sarà anche la Corale Is Concias, celebre per il suo repertorio di canti popolari che toccano le corde della memoria collettiva.

Tra i protagonisti, anche i talentuosi musicisti Massimo Carnevale e Matteo Piras, insieme al Duo Animas, che regaleranno emozioni con melodie intramontabili della tradizione. Spazio, poi, alla poesia e alla narrazione con Dolores e Romeo Dentoni, capaci di evocare immagini vivide di un passato che continua a pulsare nel presente.

Non mancherà una mostra dedicata agli abiti tradizionali, autentiche opere d’arte che raccontano la storia e l’identità delle diverse comunità sarde. Per concludere in bellezza, la Pro Loco offrirà una degustazione di fregola, il piatto simbolo della cucina locale, per deliziare il palato dei presenti.

A condurre la serata sarà Ottavio Nieddu, figura di spicco nell’ambito degli eventi culturali isolani. L’intera manifestazione sarà registrata, così da lasciare una testimonianza concreta di questa celebrazione della cultura sarda.

L’evento è stato patrocinato dall’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, dall’Unione Folclorica Sarda e dalla Fasi.

