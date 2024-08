Domenica, 18 agosto, gli sportivi appassionati di natura, storia avranno l’opportunità di partecipare all’evento ad alta quota “Archeotrail Esterzili”. Non una gara, ma un allenamento collettivo che unisce la scoperta dei siti archeologici sparsi sul territorio intorno al Monte Santa Vittoria a un’attività fisica immersa in uno scenario mozzafiato.

Una manifestazione che offre a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione, la possibilità di camminare o correre a passo libero, in un percorso che si snoda tra le antiche vestigia della civiltà nuragica e le meraviglie naturali di Esterzili.

Organizzato dalla società Atletica Esterzili, l’Archeotrail è un’occasione imperdibile per riscoprire il territorio in modo attivo e coinvolgente. Il ritrovo è fissato per le ore 9:30, a Santa Vittoria, dove i partecipanti partiranno alla scoperta dei tesori nascosti del paese barbaricino. Attraverso sentieri che si intrecciano tra storia e natura, gli amanti della corsa in montagna e delle passeggiate all’aria aperta potranno immergersi in un viaggio affascinante nel tempo e nello spazio.

Il percorso, concepito per essere accessibile a tutte a tutti, non prevede un ordine d’arrivo né una competizione. È un invito a rallentare, osservare e apprezzare l’ambiente circostante, godendo del piacere di condividere l’esperienza con altri appassionati. La bellezza del Monte Santa Vittoria e la magia della sua storia millenaria faranno da cornice a una mattinata dedicata al benessere fisico e alla cultura.

