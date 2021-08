Allarme incendio a Quartu.

Le fiamme hanno avvolto due furgoni posteggiati in via della Musica ed è subito scattato l’allarme al 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di estinzione del rogo, cercando di limitare i danni.

In azione anche i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per accertare cosa abbia innescato l’incendio.

