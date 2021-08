Due pastori sono stati sorpresi nella tarda serata di ieri in un’area demaniale militare nelle campagne di Villaputzu.

Si tratta di due uomini di Villanovatulo di 43 e 33 anni identificati in località “Perda Is Furonis” dai carabinieri della Polizia militare.

I due all'atto del controllo hanno dichiarato di non essere in possesso della prevista autorizzazione al transito, rendendosi così responsabili del reato di ingresso abusivo in area militare riservata.

L'attività, viene sottolineato, “rientra nell'ambito della necessità di garantire da un lato la sicurezza e la segretezza delle installazioni militari e dall'altro in quella di tutelare eventuali curiosi o persone distratte, dalla possibile deflagrazione di ordigni militari nel corso di esercitazioni”.

Questi ampi spazi sono appetibili per il pascolo, ciò ha prodotto in passato diverse violazioni.

